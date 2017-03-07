قالت مصادر إن رجل أمن استشهد اليوم (الثلاثاء) بعد تعرضه لإطلاق نار أثناء خروجه من مركز شرطة بلدة تاروت، بمحافظة القطيف.
وأكدت المصادر أن سيارة مجهولة قام ركابها بإطلاق النار على رجل الأمن أثناء خروجه مع أحد زملائه من بوابة مركز شرطة تاروت.
وأشارت إلى أن قوات الأمن وسيارات الإسعاف هرعت إلى موقع الحادثة، فيما تتم إجراءات الضبط الجنائي للتحقق من دوافعها وملابساتها، في حين يُنتظر صدور بيان رسمي يكشف تفاصيل الواقعة.وفق “أخبار 24”.
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