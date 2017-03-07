قالت وكالة الأنباء الإندونيسية اليوم (الثلاثاء)، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قرر تمديد إجازته التي يقضيها في جزيرة بالي الإندونيسية ثلاثة أيام أخرى.
وأوضح مسؤول كبير في الشرطة الإندونيسية، في تصريح صحفي، أن الإجازة تم تمديدها حتى يوم 12 مارس الجاري، حيث تلقت الخارجية الإندونيسية رسالة من السفارة السعودية في جاكرتا بهذا المعنى، اليوم الثلاثاء.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين بدأ إجازته في جزيرة بالي عقب زيارة رسمية لكل من ماليزيا وإندونيسيا وسلطنة بروناي دار السلام.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج