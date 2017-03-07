وجه نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بتطوير منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية (أبشر) واعتماد خدمات جديدة كالتواصل الاجتماعي والربط مع البيانات المفتوحة والتفاعل مع البيانات المرتبطة بالإنترنت.
كما اشتملت توجيهاته على تطوير خدمات “أبشر” بجعلها منصة لتطوير الأعمال المعتمدة على البيانات الوطنية، داعياً جميع قطاعات الوزارة والإمارات إلى الاستفادة من التسارع التقني، لزيادة فاعلية المهام المنوطة بها وكفاءتها.
كما دعا الأمير محمد بن نايف ـ خلال ترؤسه اليوم (الثلاثاء) اجتماع لجنة التعاملات الإلكترونية الرئيسية ـ إلى توسيع السحابة الوطنية وإتاحتها للجميع، تحت إشراف مركز المعلومات الوطني، وبناء خدمات جديدة وابتكارية.وفق “أخبار 24”.
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