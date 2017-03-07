تستضيف جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج يوم غد الأربعاء اللقاء الـ 21 لعمداء القبول والتسجيل بالجامعات السعودية ، وذلك بفندق ماريوت بالرياض، ويناقش اللقاء عدداً من القضايا التي تهم مختلف المستفيدين من كافة خدمات التعليم العالي بالمملكة، واستعراض أحدث الخدمات التي تم تطويرها في كل جامعة، و تبادل الخبرات في مجال القبول والتسجيل وصولاً لتحقيق أفضل الممارسات الخاصة بأعمالها، ويهدف اللقاء إلى تنسيق الجهود وتوحيد الإجراءات المتبعة في مختلف الجامعات لضمان أن تكون كافة الإجراءات وفق الضوابط المنصوص عليها في اللوائح ذات الصلة.
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جامعة سطام تستضيف عمداء القبول والتسجيل
يوم غد الاربعاء بفندق ماريوت في الرياض
جامعة سطام تستضيف عمداء القبول والتسجيل
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
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