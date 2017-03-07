أصدرت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم عدداً من القرارات العقابية بشأن أحداث كلاسيكو جدة الأخير الذي جمع فريقي الاتحاد والهلال بملعب الجوهرة، تضمنت تغريم نادي الاتحاد 225 ألف ريال لقذف جماهيره قوارير المياه على اللاعبين.
كما أوقعت اللجنة عقوبة أخرى على نادي الاتحاد، تمثلت في تغريمه 10 آلاف ريال لحصول 6 من لاعبيه على بطاقات ملونة “5 أصفر، 1 أحمر” في ذات اللقاء، وإيقاف لاعبه فهد المولد “مباراة” رسمية واحدة، بالإضافة للإيقاف التلقائي لركله لاعب فريق الهلال بطريقة عنيفة من الخلف.
وتضمنت العقوبات الصادرة من اللجنة، إيقاف لاعب الهلال نواف العابد “مباراتين” وتغريمه 40 ألف ريال، وذلك لاحتفاله بتسجيل الهدف أمام جمهور الاتحاد بطريقة استفزازية، ما أدى لإثارة الجماهير.وفق “أخبار 24”.
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