قال خالد السعود مدير الاحتراف في نادي الفتح إن الإصابة التي تعرض لها لاعب الفريق ناثان جونيور هي قضاء وقدر.
وأعلن الفتح عن إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي وهو ما تأكد معه غياب اللاعب حتى نهاية الموسم.
وقال السعود من خلال تصريحات لإذاعة يو إف إم، إن الجهاز الفني لديه ثقة في باقي العناصر.
وأضاف أن سلاح الفتح في الفترة المقبلة هي جماهيره والتي ساندت الفريق بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.
وواصل أن وضع الفريق سيكون جيد بحضور الروح والدعم الجماهيري.وفق “أخبار 24”.
واختتم السعود تصريحاته بأن أصعب مباراة للفريق ستكون المقبلة أمام الهلال في الجولة الـ 21 من دوري جميل.
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