أعلنت الهيئة العامة للرياضة اليوم “الثلاثاء” المسودة الأولية للائحة حوكمة الأندية الرياضية ومعالجة التعثر المالي، مبينةً أنها للاطلاع وإبداء المرئيات، حيث لا تزال قيد المراجعة من الناحيتين القانونية واللغوية.
وأوضحت الهيئة أن اللائحة تسري بعد 24 شهراً من تاريخ صدورها، وعلى الأندية توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامها قبل بدء سريانها.
وأبانت أن اللائحة إلزامية وتسري أحكامها على جميع الأندية المشمولة باللائحة الأساسية للأندية، وتختص الهيئة بتفسير وتعديل أحكام هذه اللائحة.
ولمعالجة التعثر المالي للأندية؛ استحدثت الهيئة إدارة الضبط والتحقيق لتسلم ومراجعة التقارير السنوية للأندية، ومركز التحكيم الرياضي لتقدم له الأندية طلبات إعادة التنظيم المالي وتعيين المدير وعزل مجلس الإدارة، كما يُعنى بالبت في طلبات حل وتصفية الأندية.
وأجازت اللائحة حل وتصفية الأندية في حال كانت مداخيلها المالية لا تكفي لسداد ديونها في مواعيد استحقاقها، وإذا تعذر تنفيذ مقترح إعادة التنظيم المالي للنادي.وفق “أخبار 24”.
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