وثق مقطع فيديو لحظات انفجار إطارات السيارات، والتي تبدو كقنابل موقوتة قد تسبب إصابات خطيرة لأصحاب السيارات أو تفضي إلى الموت.
ويظهر الفيديو لحظة انفجار الإطارات في وجوه أصحابها، خصوصاً وقت تزويدها بالهواء، فعند انفجار الإطار يخرج الهواء بقوة ويصيب مَن أمامه؛ إما بإصابات مستديمة ككسر في الجمجمة أو تطاير بعض أجزاء من الجسم أو الموت.
ويرى خبراء صيانة السيارات، ضرورة عدم تزويد إطارات سيارتك أو شاحنتك بالهواء في درجة حرارة مرتفعة، خصوصاً وقت الصيف إلا بعد خمس دقائق من وقوفك، وذلك بسبب أن درجة حرارة الهواء المرتفعة داخل الإطار قد تتسبب في حدوث انفجار.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج