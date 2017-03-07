ينظم قسم الموهوبات الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع تحت شعار (رؤيتي مرآة موهبتي) خلال الفترة من 6ـــ10/6/1438ه بالتزامن مع اليوم الخليجي للموهبة الموافق 3/مارس ومن ضمن الفعاليات المنفذة في مركز الموهوبات اليوم الاثنين : برنامج تنمية مهارات التفكير بقيادة معلمة الموهوبات الأستاذة هدى الدباس لمنسقات الموهوبات للمرحلتين المتوسطة والثانوية حيث كان عدد المرشحات لحضور البرنامج 28 معلمة ، برنامج تنمية مهارات التفكير بقيادة معلمة الموهوبات الأستاذة شيخه الحماد لمنسقات الموهوبات للمرحلة الابتدائية وكان عدد المرشحات للبرنامج 28 معلمة ، ورشة تجربة طالبة موهوبة في مخيم الجريسي للطالبة الموهوبة هيا الدوسري يستهدف الطالبات الموهوبات والمتفوقات للمرحلة المتوسطة ، ورشة تجربة طالبة موهوبة في برنامج الذكاء الصناعي في ماليزيا للطالبة الموهوبة رنيم الشهراني ويستهدف الطالبات الموهوبات والمتفوقات للمرحلة المتوسطة..
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