أقامت المعلمه منيره عبدالرحمن البريدي درس تطبيقي في مادة مهارات البحث ومصادر المعلومات في الثانويه الثانيه بعنوان ( الانترنت مصدرا للمعلومات ) تحت إشراف قيادة المدرسة ، وبحضور مشرفه المادة ا. نجلاء العتيبي وعدد من المعلمات داخل وخارج المدرسة . واستخدمت العديد من الاستراتيجيات منها :حل المشكلات والرحلات المعرفيه والتعليم التعاوني وارسل سؤالا وفعلت التعلم النشط ، وقد أثنى الجميع على جهود المعلمه .
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