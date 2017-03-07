بحضور أولياء أمور الطلاب إنتهى مركز دروب القمم للرعاية النهارية بمحافظة الخرج من فعاليات الأسبوع التمهيدي حيث اشتملت الفعاليات على برامج متنوعة قام على إعدادها وتنفيذها معلمي و أخصائيي المركز بإشراف رئيس لجنة الأسبوع التمهيدي الأستاذ / عبدالله بن علي الخليفة ، وقد قدم الإستاذ / سلطان العبداللطيف برامج رياضية متميزة لاقت إستحسان الطلاب و أولياء الأمور و اشتملت الفعاليات أيضًا على برامج ترفيهة و ألعاب مسلية للطلاب ، وقد تم تكريم الطلاب في نهاية الأسبوع بأوسمة تميز تقديرًا من المركز لتفاعلهم .
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