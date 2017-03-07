علمت مصادر أن ظهير الشباب الأيسر عبدالله الأسطا “30 عاما” أبلغ إدارة ناديه بعدم رغبته في تجديد عقده الذي ينتهي الموسم المقبل على الرغم من أنه يشغل مركز الظهير كلاعب أول في هذه الخانة بعدما التحق بالشباب في عام ٢٠٠٤م قادماً من الرائد بعد صعوده إلى الفريق الأول من الفئات السنية وكان يومها يشغل مركز الوسط الأيمن قبل أن يعيده الشباب لمركز الظهير الأيسر ليكون احتياطياً لزيد المولد الذي اعتزل كرة القدم مما منح الأسطا الفرصة التي لم يفرط فيها حتى الآن.وشارك خلال الموسم الحالي في ١٨ مباراة من أصل ٢٠ خاضها فريقه في “دوري جميل” وغاب عن مباراتين الأولى للإيقاف والثانية لتعرضه للإصابة، ويحظى بثقة الجهاز الفني الذي يديره المدرب الوطني سامي الجابر.وفق “الرياض”.
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