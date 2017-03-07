أن تخسر مباراة كرة قدم وتحمّل الحكم مسؤولية نتيجتها، فهذا أمر يتكرر دائماً في عالم الكرة، فالحكام هم الحلقة الأضعف، وشماعة الإخفاق الأولى لدى معظم مسؤولي الأندية، محلياً وخارجياً.. لكن أن تخسر النتيجة وتتجه إلى الاعتداء على الحكم فهذا أمر يتجاوز حدود العقل، وينتهك كافة الأعراف الإنسانية والرياضية.
في ملعب نادي النهضة بالدمام، لم يجد لاعبو فريق شباب النهضة حلاً سوى ضرب عمر الشهري حكم مباراتهم أمام الحزم، والتي كسبها الأخير 3ـ1، ليضمن تأهله إلى دور الـ16 من تصفيات المملكة المؤهلة إلى الدوري الممتاز.
تسابق خمسة لاعبين من فريق النهضة لركل الحكم الشاب، وكأنهم يحملونه مسؤولية خسارتهم وخروجهم من السباق، ولم ينته الأمر عند هروبه إلى غرفة الملابس الخاصة بالحكام.. لحقوا به، وحاولوا مواصلة الخروج عن النص.
وليس أمام الحكم الشهري سوى الرفع بالحادثة إلى لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي ينتظر أن تمارس دورها بإيقاع عقوبات قاسية بحق المخالفين، وفق لائحتها المعتمدة عام 2011.وفق “الرياضية”.
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