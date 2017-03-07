أعلن مجلس جمهور نادي النصر، مساء اليوم، عن “التيفو” الذي سيزين مدرجات فارس نجد في لقاء نهائي كأس ولي العهد أمام الإتحاد، وذلك عبر الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وسيكون “التيفو” على كامل المدرجات المخصصة لجماهير العالمي في اللقاء، كما سيكون باللونين الأزرق والأصفر، ويحمل عبارة “visca” والتي تعني الروح والإصرار.
يذكر أن المقاعد المخصصة للجماهير النصراوية في النهائي المرتقب هي 50% وسيحصل الاتحاد على النصف الآخر .
وفق “أخبار 24”.
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