كشف مراسل إذاعة ” UFM ” بالرياض على أن الحكم السويدي جوناس اريكسون والذي قاد مواجهة الكلاسيكو البارحة بين الإتحاد والهلال في دوري جميل دوّن في تقرير إلحاقي كافة الأحداث التي وقعت أثناء وبعد المباراة بين لاعبي الفريقين وكذلك من جماهير نادي الإتحاد وكافة الأمور المتعلقة في المباراة على ان تتسلم لجنة الإنضباط في الإتحاد السعردي لكرة القدم هذا التقرير خلال الساعات القليلة القادمة للنظر فيه واتخاذ القرارات المناسبة تجاه ماحدث .
فيما تواجد فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات مساء اليوم الاثنين في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر حيث قاموا بأخذ عينات لثمانية من اللاعبين ( ابراهيم غالب و عمرهوساوي وخالد الغامدي وحسن الراهب وشايع شراحيلي وبرونو وعبدالرحمن الدوسري وإيفان توماشاك ) .وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج