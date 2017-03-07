أوضحت إدارة شركة “مقهى المساء” تفاصيل مقطع الفيديو المتداول حول تصرف بعض المشجعات أثناء مشاهدتهم مباراة “الكلاسيكو” بين الهلال والاتحاد.
وأكدت الإدارة، أن تصرف المشجعات في الفيديو الذي رصده أحد الزوار تصرف فردي ولا يعبر عن المقهى.
من جانبه، قال المستشار القانوني للشركة مدحت كامل، إنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة فيما بعد لعدم تكرار الواقعة، لافتا إلى أن إذاعة المباريات ستكون في قسم الرجال والفردي ولن يتم بثها في القسم النسائي.
وشدد على أن الإدارة ترفض تلك التصرفات، وسيتم التأكيد على الالتزام بالهدوء وآداب المكان أثناء فترة الوجود داخل المقهى.
وكان مقطع فيديو قد تم تداوله، رصد تفاعلاً لعدد من النساء على أحد المقاهي بالرياض، مع مباراة الهلال والاتحاد التي أقيمت أول أمس الأحد، الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة.
وفق “أخبار 24”.
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