أصدرت المحكمة الإدارية ببريدة أمس الإثنين، حكماً ابتدائياً برفض دعوى أقامها والد الطفل، الذي راح ابنه ضحية الكلاب المسعورة ضد بلدية القوارة التابعة لأمانة منطقة القصيم، مطالباً إياها بتعويض مالي لتسببها في وفاة ابنه.
وكانت أسرة الطفل “عبدالله الحربي” البالغ من العمر تسع سنوات، قد عثرت عليه مضرجاً بدمائه، بعدما نهشته الكلاب بالقرب من منزله بالقوارة بمنطقة القصيم في يوليو من العام الماضي، حيث رفع الأب دعوى ضد الأمانة، متهماً إياها بالإهمال في مكافحة الكلاب المنتشرة بالحي؛ ما تسبب في فقده لابنه.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم وفقاً لـ”عكاظ” إن البلدية تقوم بأعمالها، وبالتالي انتفت أسباب الدعوى.
بدوره، أكد الأب رفضه الحكم، مبيناً أنه سيقدم لائحة استئناف ضده أمام محكمة الاستئناف ببريدة فور تسلمه الصك.
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