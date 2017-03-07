ذكرت أمانة منطقة الرياض أنه ستصدر اللوائح التنظيمية لمنح تراخيص العربات النسائية المتنقلة “فود ترك” قريباً، لتبدأ عقب ذلك مرحلة حصر واستقبال طلبات الترخيص وتحديد الأماكن المخصصة للبيع والتي سيراعى فيها خصوصية المرأة.
وأوضح مدير عام صحة البيئة بأمانة الرياض الدكتور فلاح الدوسري، وفقاً لـ”الجزيرة”، أن شروط تراخيص نشاط العربات النسائية المتنقلة ستصدر بالتعاون مع وزارتي البلديات والتجارة والاستثمار قريباً، مبيناً أن الشروط تتضمن أن يكون كل من صاحب العربة والعامل عليها سعوديين، ويُمنع عمل أي عامل أجنبي على العربة.
يذكر أن أمانة الرياض كانت قد ذكرت في وقت سابق أن 125 عربة سجلت منذ إطلاق المشروع، وسيبدأ منح التراخيص فور الانتهاء من التسجيل والحصر، مبينة أن رسوم منح الترخيص ستكون 200 ريال سنوياً.
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