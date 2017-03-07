أعلنت الشرطة الماليزية اليوم “الثلاثاء” عن إحباط مخطط للهجوم على أمراء عرب، وذلك أواخر شهر فبراير الماضي في كوالالمبور.
وأوضح خالد أبو بكر قائد الشرطة وفقا لوكالة “رويترز” أن المتشددين السبعة الذين تم اعتقالهم نهاية فبراير الماضي كانوا يخططون لتنفيذ هجوم على “أمراء عرب” يزورون العاصمة كوالالمبور، قائلا: “ألقينا القبض عليهم في آخر لحظة.”
وكانت ماليزيا قد أعلنت أول أمس اعتقال ماليزي وستة أجانب وهم إندونيسي وأربعة يمنيين وشخص من شرق آسيا في الفترة بين 21 و26 فبراير للاشتباه في صلتهم بجماعات متشددة بينها تنظيم “داعش”.
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