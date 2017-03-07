أعلنت وزارة الداخلية اليوم “الثلاثاء” تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مواطن قتل آخر بطعنه بسكين، ما أدى لوفاته في محافظة جدة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن المواطن سعيد بن حمدان بن حويان المالكي أقدم على قتل صالح بن ساعد بن حويان المالكي وذلك بطعنه بسكين، ما أدى لوفاته إثر خلاف بينهما.
وأضافت أنه تم القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه وبإحالته إلى المحكمة العامة تم الحكم عليه بالقتل قصاصاً.
وأبانت أنه تم تأجيل الحكم إلى بلوغ القاصرين من ورثة القتيل، وبعد بلوغهم واتفاقهم مع بقية الورثة على القصاص، أُيّد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.وفق “أخبار 24”.
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