أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، بياناً للرد على الانتقادات التي طالتها جراء حفل تكريم المتقاعدين، وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو تحت عنوان “أطول بوفيه بالعالم”، للتعبير عن استيائهم مما وصفوه بأنه نوع من الإسراف والتبذير.
وقالت الإدارة إن المقطع المصور مبالغ فيه، وحمل جملاً إنشائية غير مبررة، وتم تصويره أثناء الاستعداد لتجهيز مأدبة العشاء، والتي حضرها أكثر من 350 من المعلمين والإداريين المتقاعدين المحتفى بهم و550 من المدعوين.
وأشارت إلى أن المطعم الذي تعاقدت معه اللجنة المنظمة لتوفير بوفيه مفتوح، تحمل نصف الثمن مساهمة منه في الفعالية، فيما تكلفت الإدارة بالنصف الآخر.
وأوضحت أن القاعة التي تم بها الحفل كانت مجانية، حيث تبرع مالكها بإقامة الحفل مجاناً لصالح مبادرة الإدارة لتكريم الزملاء المعلمين والمشرفين والإداريين المتقاعدين.
ولفتت إلى أنه تم التنسيق مسبقاً مع جمعية “حفظ النعمة” للحضور والاستفادة مما يتبقى من العشاء “إن وجد” لتوزيعه على الفئات المحتاجة وفق المتبع، وهو ما تم.
وقالت الإدارة إنها مستمرة في تكريم المتقاعدين، مشيرة إلى أن هذا الحفل المبسط لا يوازي مكانتهم، ولا حجم العمل الذي قدموه خلال سنوات عملهم.
وفق “أخبار 24”.
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