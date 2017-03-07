أَعْلَنَتْ شركة “تويتر” عن إطلاق فلتر جديد لمواجهة الرسائل المسيئة والحسابات الوهمية، بصورة تدريجية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأَوْضَحَتْ خدمة التدوين المصغَّر أن الفلتر الجديد يتيح للمستخدم إمكانية كتم صوت جميع الحسابات، التي لا تستوفي شروطاً مُعينة، ومنها على سبيل المثال الحسابات، التي لا تشتمل على صورة بروفايل، أو لا يوجد بها عنوان بريد إلكتروني يمكن التحقق منه، ولا يوجد بها رقم هاتفي مُخزَّن.
ويتم استعمال مثل هذه الحسابات عادةً لشن هجمات شخصية على المستخدمين الآخرين، أو نشر رسائل تحض على الكراهية.
ومِن المُقَرَّرِ إطلاق الفلتر الجديد تَدْرِيجِيّاً خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ويمكن العثور عليه في تطبيق تويتر تحت بند “الرسائل”، وهنا يتعيَّن على المستخدم النقر على أيقونة الترس، ثمَّ يتم ضبط الفلتر حَسْبَ رغباته الشخصية.
وَأَكَّدَت الشركة الأمريكية أنها ستستجيب بصورة أسرع للشكاوى، فإذا قام المستخدم بالإبلاغ عن حساب، أو رسالة مسيئة، فسوف يتلقى استجابة بشكل أسرع من السابق وفق “تواصل”.
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