يتخلص كثير من الناس من بذور العنب بعد أكله أو عصره، إلا أن الدراسات الحديثة أثبتت أن لبذور العنب فوائد جَمَّة، ستجعلك تفكر قبل الإقدام على هذه الخطوة.
وأثبتت الدراسات الحديثة أن مستخلص بذور العنب، مفيد لعدد من الحالات القلبية الوعائية، كما أنَّه يساعد الأشخاص الذين يعانون من ضعف الدورة الدموية، وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.
هذا، وتقلل بذور العنب أيضاً من التورم الناجم عن الجروح، ويساعد في حلِّ مشكلة أمراض العيون المرتبطة بمرض السُّكَّريِّ، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي ترفع مناعة الإنسان.
ويظن الباحثون أنَّ مستخلص بذور العنب قد يخفف من خطر الإصابة ببعض السرطانات، لكنَّ الأدلَّة ما زالت غير واضحة حتى الآن، كما تساعد الخصائص المضادة للأكسدة في تلك البذور في القضاء على الجذور الحرة التي يمكن أن تسبب الشيخوخة المبكرة والتجاعيد، كما أنها تساعد في تقوية البشرة.وفق “تواصل”.
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