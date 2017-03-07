أكدت مصادر أن أجهزة نظام الرصد الآلي (ساهر) وصلت إلى مرور منطقة حائل، وذلك استعداداً لتشغيلها في عددٍ من المواقع الحيوية بالمنطقة .
وأوضحت المصادر ان الهدف من ساهر ضبط الحركة المرورية ورصد المخالفات ، وسيتم وضعها بالطرق السريعة والدائرية كطريق الملك فهد بن عبدالعزيز وطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز وطريق الملك سلمان بن عبدالعزيز وطريق حاتم الطائي، ومداخل مدينة حائل ستكون ضمن المرحلة الأولى والتي ستكون في شهر أبريل لتطبيق نظام ساهر فيها بسرعات متفاوتة حسب دراسات المتخصصين؛ لتحسين مستوى السلامة المرورية فيها.
وطالبت إدارة مرور منطقة حائل المواطنين والمقيمين من مالكي المركبات بضرورة تحديث بياناتهم في جهاز الحاسب الآلي الخاص بوزارة الداخلية، والتأكد من المركبات التي تخصهم أو التي قاموا ببيعها لضمان عدم تسجيل مخالفات عليهم بعد تطبيق نظام ساهر.وفق “صدى”.
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