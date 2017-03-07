أصدر مجلس إدارة نادي الاتحاد بياناً اليوم الاثنين ضد الناقد الرياضي والإعلامي عادل التويجري بسبب وصفه لتصرف بعض جماهير الاتحاد في مباراته ضد الهلال على ملعب “الجوهرة” بجدة بـ “العربجة”.
وأكد المجلس على تقديره واعتزازه بجماهير الاتحاد العظيمة، رافضا جملة وتفصيلاً ما صدر من الإعلامي عادل التويجري من إساءة تجاه جماهير النادي في برنامج “أكشن يا دوري” مساء أمس الأحد.
وطالب مجلس الإدارة، بحسب البيان الرسمي، التويجري بتقديم اعتذار عبر البرنامج الذي يقوده وليد الفراج، مؤكدا أن جماهير نادي الاتحاد هي الأكثر تأثيرا في تاريخ الرياضة السعودية.وفق “أخبار 24”.
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