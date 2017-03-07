كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية امس (الاثنين)، عن الحالة التي يتم فيها إسقاط إعانة الضمان الاجتماعي عن المستفيد الذي يمتلك مركبتين فأكثر.
وأوضحت الوزارة أن الإعانة ومستحقات الضمان الأخرى تسقط عن المستفيد في حال كانت المركبات مخصصة للتجارة والاستثمار، أما إذا كانت للأغراض الشخصية المعتادة فلا تسقط عن المستفيد.
كان نشطاء على مواقع التواصل تداولوا ردودًا من وزارة العمل في حسابها الرسمي في تويتر، على استفسارات مواطنين، بأنه سيتم استبعاد مستفيدي الضمان الذين يملكون أكثر من سيارة، في حال كانت السيارة الثانية مستخدمة لأغراض تجارية.وفق “أخبار 24”.
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