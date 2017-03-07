قامت أمانة الأحساء بتركيب أولى عربات مشروع “التلفريك” الكهربائي والجسور المعلقة، الذي يتم تنفيذه في منتزه الملك عبدالله، الواقع في جبل الشعبة.
وأظهر مقطع فيديو صوره أحد العاملين في المشروع، تركيب العربة الأولى الكهربائية لمشروع التلفريك، الذي تنفذه الأمانة، في انتظار استكمال باقي مسارات المشروع.
وكانت أمانة الأحساء قد كشفت عن تفاصيل المشروع، الذي يشتمل على مجموعة من العربات “الكهربائية”، التي تنقل الركاب من أسفل الجبل إلى أعلى بارتفاع 72 متراً عن سطح الأرض والعكس “صعوداً، ونزولاً”، والاتجاه بين قمتين مرتفعتين في الجبل بطول 300 متر طولي، لافتة إلى أن الرحلة تستغرق في المسار بضع دقائق، كما تبلغ أطوال الجسور المعلقة في المتنزه أكثر من 400 متر طولي.
وفق “أخبار 24”.
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