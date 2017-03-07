كشفت الوكالة الدولية للطاقة اليوم (الاثنين)، عن توقعاتها بارتفاع الطلب على النفط في السنوات الخمس المقبلة، ليتجاوز الأرقام المعتادة الحالية، ما سيؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار.
وأوضحت الوكالة أن إمدادات النفط العالمية ستجاهد لتغطية الطلب بعد عام 2020، ما يهدد بحدوث ارتفاع حاد في الأسعار، إلا إذا تمت الموافقة على مشروعات إنتاجية جديدة باستثمارات قوية في أقرب وقت.
وأضافت أن التوقعات تنبئ عن صورة إيجابية للسنوات الثلاث المقبلة، لكن مع نمو بطيء للمعروض من النفط بعد ذلك، مشيرة إلى أن اتجاهات العرض والطلب لسوق النفط العالمية ستتم في حدود ضيقة، مع قدرة إنتاجية زائدة في عام 2022، يعقبها انخفاض إلى أدنى مستوى له منذ 14 عاما.
وأشارت الوكالة إلى أن إمدادات النفط ستنمو في عدة دول في السنوات القليلة المقبلة، ولكن قد يتوقف هذا النمو بحلول عام 2020، مع توقعات بزيادة الطلب على النفط في السنوات الخمس المقبلة، ليتجاوز الرقم البالغ 100 مليون برميل يوميًا في 2019 ، ليصل إلى نحو 104 ملايين برميل بحلول عام 2022.وفق “أخبار 24”.
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