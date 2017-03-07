رعى سعادة وكيل محافظة الخرج الأستاذ صقر بن عيسى الدعجاني صباح اليوم الإثنين الموافق 7 / 6 / 1438 هـ هـ حفل تكريم الطلاب المتفوقين دراسياً والمتميزين سلوكياً للعام الدراسي 1436 / 1437 هـ في قاعة الأمير عبدالرحمن بن ناصر للنشاطات التربوية والتعليمية .
بحضور سعادة مدير التعليم الدكتورعبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار ومساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الأستاذ خالد بن عبدالله الحربي ومساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية الدكتور صالح بن بخيت الدويلة ومدير مكتب التعليم بالدلم الدكتور محمد بن صالح العسكر ومدراء الدوائر الحكومية ورؤساء الأقسام بالإدارة والمشرفين التربويين وقادة المدارس وأولياء امور الطلاب .
استهل الحفل بخير الكلام آيات من الذكر الحكيم رتلها الطالب ناصر العون.
تلا ذلك كلمة مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الأستاذ خالد الحربي رحب فيها بوكيل محافظة الخرج والضيوف الكرام وذكر أننا نعيش عرساً تربوياً حيث نحتفل هذا اليوم بتكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين سلوكياً وعددهم 163 طالبا الذي يتجدد اللقاء بهم كل عام تقديراً لجهودهم على ما بذلوه من تميز طيلة العام الدراسي من جد واجتهاد ، ويعد التعليم من الدعامات المؤثرة في المسيرة التنموية لأي بلد خاصة في عصر المعرفة والذي يشكل فيه الاستثمار في العنصر البشري وبناء الانسان حجر الزاوية لقياس تطور الأمم وتقدمها ، ويعتبر التعليم في مملكتنا ركيزة مهمة من الركائز التي تعتمد عليها الدولة في تحقيق التقدم ومواكبة التطورات العلمية والتقنية في العالم ، والتي أكدت عليها رؤية المملكة 2030 لترسيخ القيم الإيجابية في شخصيات أبنائنا عن طريق تطوير المنظومة التعليمية والتربوية بجميع مكوناتها ، كما أكدت الرؤية من خلال برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية أنها ستعمل على تأسيس قاعدة من المواهب والكفاءات والتي ستكون من خلال المتفوقين ، وإن التفوق الدراسي له العديد من الأسباب التي تكون سببا في تحققه ومن أهمها الطموح ، وإن تكريم الطلاب المتفوقين دراسياً وسلوكياً يُعد من أولويات برامج الرعاية التربوية التي تحرص عليها إدارة التعليم وذلك إيماناً منها بأهمية التكريم والرعاية التربوية لفئة المتفوقين والوقوف بجانبهم لكي يتمكنوا من تحقيق آمالهم وتطلعاتهم فالتكريم حافز للعطاء ومواصلة الجهد لجني الثمار ، فتشريفكم سعادة الوكيل والحضور الكريم هو أكبر تكريم تقدمونه لأبنائكم فمشاركتكم محل اعتزاز وفخر لنا جميعاً ، فشكراً لك على رعايتك المستمرة لبرامج الإدارة والشكر موصول لسعادة مدير التعليم ولجميع الزملاء في إدارة التوجيه والإرشاد وقسم التجهيزات المدرسية وقيادات المدارس والمرشدين الطلابيين وكل من كان خلف نجاح هذا البرنامج التربوي السنوي .
ثم أوبريت الحفل بعنوان ( كرسي النجاح ) اداء مجموعة من طلاب متوسطة وثانوية أبي بن كعب لتحفيظ القرآن الكريم .
عقب ذلك كلمة الطلاب المتفوقين ألقاها نيابة عنهم الطالب المتفوق بدر العمري قدم فيها شكره لكل من ساهم في تفوقهم بداية من الأسرة والمعلم المتميز والمدرسة على تشجيعهم ودعمهم للوصول إلى التفوق الدراسي .
وفي نهاية الحفل تم تكريم الطلاب المتفوقين دراسياً والمتميزين سلوكياً والمدارس المتميزة في برنامج الأسبوع التمهيدي من قبل راعي الحفل .
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