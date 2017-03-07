زار مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور عبد الرحمن العبد الجبار المدرسة الإبتدائية السادسة عشر مساء يوم الأحد 6 جمادى الآخرة 1438 هـ ، وقد شارك سعادته في افتتاح معرض الدفاع المدني تحت شعار ( يدًا بيد للوقاية من المخاطر ) واطلع على أعمال المنسوبات وإنجازات المدرسة ، وتفقد بعض مرافق المدرسة .
وحاز التنظيم والتعاون الواضح بين منسوبات المدرسة على إعجابه حفظه الله .
كما سجل كلمة شكر لقائدة المدرسة الأستاذة / نوال عبدالله آل بريك ، في سجل المدرسة الذهبي هي وجميع المنسوبات . نسأل الله أن تكون جهودنا خالصةً لوجهه الكريم .
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