انطلقت بحمد الله تصفيات مسابقة وزارة التعليم للقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما ( تدبَّر ) على مستوى الإدارة التي ينظمها ويشرف عليها قسم التوعية الإسلامية في الإدارة . بتصفيات مجال القرآن الكريم للمعلمين وطلاب المرحلتين الثانوية والمتوسطة ، والتي تنافس فيها 113 متسابقًا في يومها الأول في أجواء تنافسية رائعة ، علمًا أن التصفيات تستمر لمدة أربعة أيام بإذن الله .
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بدء تصفيات مسابقة وزارة التعليم للقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما ( تدبَّر )بتعليم الخرج
بدء تصفيات مسابقة وزارة التعليم للقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما ( تدبَّر )بتعليم الخرج
الخرج اليوم - عبدالرحمن البعيجان :
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