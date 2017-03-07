تلقّت مساعدة رئيس قسم التجهيزات أ/ نوف الدليمي ومنسوبات القسم من مدير التعليم د/ عبدالرجمن بن عبدالله العبدالجبار أورد فيه يطيب لنا أن نشكركم وفريق العمل معكم على جهودكم المباركة في تلمس احتياجات الميدان التربوي من التجهيزات المدرسية ونشر ثقافة الإنجاز والعطاء من خلال اعداد وإخراج تقرير المسح الشامل للتجهيزات المدرسية (بداية جادة ومرافق جاهزة) ، و قد كان شاملاً لكل ما يتعلق بالتجهيزات المدرسية فكانا منجزاً حافلاً بالعطاء والتميز وبروح جماعية وهمم عالية .
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مدير التعليم يشكر مساعدة قسم التجهيزات ومنسوبات القسم على تقرير المسح الشامل
مدير التعليم يشكر مساعدة قسم التجهيزات ومنسوبات القسم على تقرير المسح الشامل
الخرج اليوم - عبدالعزيز البياهي :
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