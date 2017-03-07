نفّذت إدارة التعليم الأهلي ممثلةً في المشرفة عائشة القحطاني برنامج العلاقات الإنسانية في محيط المدرسة واستهدف البرنامج قائدات ووكيلات المدارس الأهلية والأجنبية في مرحلته الأولى ،، وتناول البرنامج عدة محاور منها : مفهوم وأسس وأهداف العلاقات الإنسانية ، هرم الحاجات الإنسانية ، صفات القائد الفعّال ودورة في بناء العلاقات الإنسانية ، مهارة الإتصال والتواصل والتفاوض وإقناع الآخرين والتأثير عليهم ،،
واختتم البرنامج بالتأكيد على أن يكون الجو المدرسي تسوده العلاقات الإنسانية السليمة المبنية على أساس من الإحترام المتبادل الذي يحقق الرضا النفسي وبالتالي تحقيق الأهداف المنشودة .
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