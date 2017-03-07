افتتحت مساء اليوم الاثنين بطولة الهيئات والقطاعات الحكومية بالخرج على ملعب المدينة السكنية بالمؤسسة العامة للصناعات العسكرية بلقاء جمع بين فريقين قاعدة الأمير سلطان الجوية وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج .
بدأ الشوط الأول بحذر من الطرفين ولم تتاح فرص مؤهلة للتسجيل لينتهي سلبياً دون خطورة تذكر ، وفي الشوط الثاني شوط المدربين تحسن الأداء الفني واستطاع لاعبي جامعة سطام من تسجيل هدفين متتاليين عن طريق اللاعب حمد المطيري ومحمد الوتيدي لكن الرد كان سريعاً بعد ان تمكن اللاعب مشعل العنزي من تقليص الفارق وتواصلت الهجمات من الجانبين إلى أن تمكن اللاعب خليل هزازي من معادلة النتيجة بالهدف الثاني لقاعدة الأمير سلطان الجوية ليعلن بعدها حكم اللقاء نهاية المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكلٍ منهما.
من جانبه وصف مدرب فريق جامعة الامير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الدكتور عبدالرزاق المباراة بالصعبة وعلل ذلك بسبب ضعف الاعداد للبطولة وقال بعد نهايتها :” كان طموحنا الفوز .. قدر الله وماشاء فعل التعادل اليوم كان بسبب ضعف الاعداد للبطولة ونطمح لتقديم الافضل المباريات القادمة “.
وعلى الطرف الاخر ابدى مدرب فريق قاعدة الامير سلطان الجوية الكابتن بندر الفرحان سعادة بالتعادل في افتتاح مباريات فريقه وقال :” الحمد لله قدمنا مباراة ممتازة .. رغم النقص وامام فريق يضم نخبة لاعبين الخرج وباذن الله القادم افضل لنا “.
وشهد اللقاء الافتتاحي للبطولة تواجد رئيس مجلس ادارة نادي السلمية بالخرج الاستاذ محمد المسعود ومشرف النشاط الرياضي بجامعة الامير سطام الاستاذ ابراهيم سيف المساعد ومدير الكرة بنادي الشرق الاستاذ محمد حسن عسيري .
وتستكمل غدا الثلاثاء لقاءات البطولة بمباراة مستشفى الملك خالد امام فريق ادارة التربية و التعليم في تمام 8:15 على ملعب المدينة السكنية .
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