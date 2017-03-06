حظيت بعثة فريق الهلال السعودي العائدة من مدينة جدة بفوز ثمين على الاتحاد، باستقبال حافل من الجماهير الغفيرة التي كانت في انتظارهم فجر اليوم، الإثنين، بمطار الملك خالد بالرياض.
كان الهلال حقق فوزا ثمينا على اتحاد جدة بنتيجة 3-1، مساء أمس، الأحد، في قمة مباريات الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين، ليبتعد في صدارة المسابقة برصيد 50 نقطة.
وخصت الجماهير، الثنائي البرازيلي كارلوس إدواردو، والسوري عمر خربين، باستقبال خاص لتسجيهما الهدفين الأول والثاني في شباك العميد، وحرصت على التقاط الصور معهما.
من جهة أخرى، تقرر أن يعاود الهلال تدريباته في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم بملعب النادي، بعد عودة الفريق من المنطقة الغربية.وفق “أخبار 24”.
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