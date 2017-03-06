قدَّم حارس الاتحاد فواز القرني نموذجًا للمحترف الحقيقي الذي يتميز بالأخلاق داخل الملعب، حينما سعى إلى تهدئة جماهير فريقه، بعد أن قاموا برمي الأحذية وقوارير المياه على لاعب الهلال البرازيلي “إدواردو” بعد إحراز الأخير هدف التعادل أثناء سقوط حمزة ياسين، واحتكاكه مع القرني، ومنح حكم اللقاء السويدي “إريكسون” أربع بطاقات صفراء بالتساوي بين لاعبي الفريقَين (عمر خربين والبريك من الهلال، وعدنان فلاتة والعكايشي من الاتحاد).
وأشاد النقاد والكثير من مواقع التواصل الاجتماعي بأخلاق القرني.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج