علمت مصادر أن إدارة واعضاء شرف النصر يسعون لتأمين 100 ألف ريال لكل لاعب في حال الفوز بكأس ولي العهد مساء الجمعة المقبل امام الاتحاد، وواصل عضو هيئة الشرف المهندس عبدالله العمراني دعمه للاعبين في المسابقة باعلانه تسليم 20 ألف ريال لكل لاعب في حال التتويج بالكأس، وسبق له تسليم 15 الف ريال لكل لاعب بعد التغلب على الهلال في الدور نصف النهائي 2-صفر، ووعد عضو الشرف فهد العجلان بتقديم أربعة آلاف ريال لكل لاعب شريطة الظفر بالكأس.
من جهة اخرى تأكدت مشاركة لاعبي خط الوسط شايع شراحيلي وسامي النجعي في مواجهة الاتحاد بعد ان قاد الثنائي تدريب امس الاحد، واجبر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون اللاعبين بسرعة ودقة التمريرات كون اكبر عيوب الفريق في المباريات الماضية البطء في التمريرات. وعمد مدرب الحراس المغربي فهمي عبدالغني بمنح الحارس عبدالله العنزي تدريبات خاصة وابلغه بانه سيكون الحارس الاساسي في النهائي لغياب الحارس وليد عبدالله بعد مشاركته في نفس المسابقة مع فريقه السابق الشباب.وفق “الرياض”.
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