علمت مصادر داخل أروقة الأهلي أن رئيس النادي أحمد المرزوقي والمشرف العام على الفريق وجدي الطويل ربما يستجيبان للمطالب الجماهيرية ويعلنا ابتعادهما رسمياً خلال الفترة المقبلة، وهناك تحركات بعض شرفيي النادي المؤثرين في إقناع الرئيس الأسبق الأمير فهد بن خالد بقبول المهمة في حال استقالت الإدارة الحالية خصوصا وأن الأمير فهد بن خالد سبق له قيادة النادي في فترة سابقة ويعرف خفاياه وبمقدوره لملمة الأوراق حالياً وإعادة الفريق إلى منصات التتويج التي اعتلاها الموسم الماضي من خلال الدوري وكأس الملك، ومطلع الموسم الحالي ببطولة السوبر.
وكانت الجماهير الأهلاوية قد صبت جام غضبها على إدارة النادي برئاسة المرزوقي وطالبت هيئة أعضاء الشرف بضرورة رحيل الإدارة الحالية لإيقاف مسلسل التفريط في البطولات، بعد التعادل مع الخليج في الجولة الـ ٢٠ من “دوري جميل” والذي أدى إلى تفجر الأوضاع داخل أروقة “القلعة الخضراء” وسط موجة غضب عارمة بعد المستويات المتذبذبة التي يقدمها الفريق منذ بداية الموسم وعدم قدرته على المحافظة على مكتسباته التي حققها الموسم الماضي.
وانتقدت المدرب السويسري كريستيان غروس والذي وصفته بالجبان وغير القادر على قيادة الفريق إلى بر الأمان وأكدت أنه لم يعد لديه ما يقدمه للفريق في ظل الأخطاء الفنية المتكررة.
من جهته قال المدرب الوطني سمير هلال حول أسباب تراجع المستوى الفني الأهلي: “من وجهة نظرى أن هناك أسبابا أثرت على الفريق منها غيابات بعض اللاعبين عن بعض المباريات بسبب الإصابة أو الإيقاف أمثال المدافع معتز هوساوي والحارس ياسر المسيليم والاهتزاز في الدفاع وحتى بعد عودة اللاعبين ظل هذا الاهزاز قائما ربما لانخفاض مستويات اللاعبين العائدين من الاصابة وهناك مشكلة من وجهة نظرى في منظومة الفريق الدفاعيه ككل ولاعبي الفريق لا يقومون بالأدوار الدفاعية كما ينبغي مثل اليوناني فيتفا وسلمان المؤشر وعبدالفتاح عسيري الذين يعتبرون من أعمدة الفريق وقوته في المقدمة وضياع الكرة من أحدهم تسبب مشكلة كبيرة للدفاع الذي يفتقد للتنظيم والتفاهم بين عناصر لكثرة التغييرات”.
وأضافت “الرياض” : “أرى أن المدافع محمد ال فتيل يتحمل عبء الدفاع في الأهلي حتى بوجود معتز هوساوي والذي لم يظهر بمستواه المعروف بعد عودته من الإصابة وتدخلات غروس تأتي متأخرة في كثير من المباريات وهي أحد أسباب التراجع وصعوبة محافظته على لقبه وربما تؤثر عليه في بقية المسابقات ومنها البطوله الآسيوية ونرى أنه يشارك بالمهاجم مهند عسيري في أوقات متأخرة جدا لا تزيد على دقائق وحتى إن كان المدرب لديه ثقة في إمكانياته إلا أن ذلك ربما لا ينجح في بعض المباريات ويضع اللاعب تحت ضغط كبير، وأعتقد أن المشاركة بمهاجمين في بعض المباريات أفضل خصوصا أمام الفرق التي مستواها أقل من الأهلي إلا أن ذلك لا يحدث ويبقى غروس على المنهجية ذاتها ويستمر على اللعب بمهاجم واحد حتى اللحظات الأخيرة من المباراة وربما ينجح مرة ولكن لن يكون في كل المباريات”.
وشدد سمير على أن طريقة لعب الأهلي أصبحت مكشوفة لكل فرق الدوري وهو الاعتماد على الكرات الطويلة الموجهة إلى المهاجم عمر السومة مع بعض المحاولات لفيتفا وعسيري والمؤشر الذين لا يسجلون الأهداف، وأهدافهم قليلة جدا باستثناء عسيري الذي يقوم بدور في الوسط وكذلك التسجيل وهو المساعد لعمر السومة ومن يخفف الضغط عليه من المدافعين.
وختم هلال حديثه بالقول: “من وجهة نظرى فتجربة غروس اللعب بمهاجمين في بعض المباريات وبكل تأكيد ستأتي بنتيجه إيجابية للفريق خصوصا أن المباريات المقبلة في الدوري ستكون صعبة جدا بغض النظر عن أسماء الفرق والكل الآن يبحث عن النقطة التي تضعه في موقف أفضل من غيره وما شاهدناه في مباراة الأهلي والخليج خير دليل فالأخير متذيل الترتيب واستطاع خطف نقطة من حامل اللقب نظرا للمجهود الذي قدمه لاعبوه”.
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