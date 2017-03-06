يناقش مجلس الشورى مقترحاً تقدم به عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل لإقرار نظام لمكافحة الهجرة الاستيطانية غير المشروعة إلى المملكة.
ويهدف النظام لتكوين لجنة في وزارة الداخلية تعمل على ترحيل 5 ملايين أجنبي “استوطنوا” المملكة بطريقة مخالفة.
وقال مقدم المقترح الدكتور صدقة فاضل وفقا لـ”الحياة”، إن أعداداً كبيرة من المهاجرين قدموا إلى المملكة منذ خمسة عقود دون عقود عمل نظامية بهدف الإقامة المتواصلة؛ الأمر الذي يعد مخالفة للقوانين الدولية.
وأشار إلى أن هؤلاء نجحوا في البقاء لعقود وتكاثروا بشكل يثير الذعر، واعتبرهم بمثابة “شعب” دخيل يسعى لفرض نفسه على البلاد عبر التسلل وكسر القوانين والتخفي.
وحذر من أن تجد المملكة نفسها مضطرة لقبولهم في المجتمع السعودي، رغم أن ذلك له أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية سلبية وبالغة الخطورة.
وأشار إلى أن المملكة لم تجن من هؤلاء سوى الأذى والضرر، حيث إن معظم أقسام الشرط بها قضايا كالقتل والمخدرات والشعوذة والسرقة مصدرها هؤلاء.
وأوضح أنه لا يتحدث عن الأجانب الذين أفادوا البلاد واستفادوا، وإنما عن فئات معروفة جعلوا شوارع المملكة مليئة بالإجرام والرعب والقذارة، قائلا لهؤلاء: “لا أهلاً ولا سهلاً”.
وطالب بأن تكون هناك حملات مستمرة ومتواصلة لتصفية البلاد من هذه الفئة المخالفة.
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