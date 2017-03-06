أورد كتاب “الوظائف في الحرم المكي في العصر المملوكي”، للدكتورة فاطمة بنت محمد المباركي، عدداً من أهم البروتوكولات الخاصة بخطبة الجمعة بالحرم المكي قديما.
وجاءت اهم هذه البروتكولات وفق “أخبار 24” على النحو التالي:
– يسير رئيس المؤذنين أمام الخطيب عند دخول الحرم.
– يلبس رئيس المؤذنين السواد خلال صلاة الجمعة.
– يحمل على عاتقه السيف ممسكا به.
– إذا صعد الخطيب المنبر يقلده رئيس المؤذنين السيف.
– يضرب الخطيب بالسيف ضربة يسمعها الحاضرون.
– يسلم الخطيب مرتين عن يمينه وشماله.
– يرد الناس على سلام الخطيب.
– يؤذن رئيس المؤذنين أذان الخطبة.
– يتبعه بقية المؤذنين في وقت واحد.
وتختلف هذه البروتوكولات عن تلك المتبعة في الوقت الحاضر؛ حيث:
– يؤذن الأذان الأول قبل وقت الصلاة بساعة.
– يؤتى بالمنبر المتحرك إلى صحن المطاف بين الحجر والملتزم.
– يسلم الخطيب على المصلين مرة واحدة.
– يقوم مؤذن الجمعة بأذان الخطبة.
– يبدأ الخطيب مباشرة في إلقاء خطبته.
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