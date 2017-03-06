حثّ رئيس الغرفة التجارية والصناعية بجدة رجل الأعمال صالح كامل الشباب على ترك الوظائف والاتجاه للأعمال الحرة، معتبراً أن الوظيفة تقتل الإبداع ووُجدت للكسالى.
واعتبر في حوار له مع موقع “ماب نيوز” أن المجتمع السعودي عاش خلال السنوات الماضية في ظل مرحلة الإسراف والتبذير، وأنه لم يتم تعليم الشباب والنشء التوفير والاقتصاد في المصاريف والاعتماد على الذات.
ورأى أن المرحلة القادمة ستكون صعبة، ولكنها هي المرحلة الطبيعية التي تعيشها غالبية المجتمعات، مشيراً إلى أن البعض قد يغضب من تصريحاته هذه وينشئ هاشتاقات مناوئة لها، ولكنه يقول آراءه وأفكاره التي يؤمن بها.
وقال كامل إن البعض اجتزأ تصريحات سابقة له حول الشباب وأنشأوا لها هاشتاقات على “تويتر”، وهاجموه بلا مبرر، مؤكداً أن الشباب السعودي به نماذج رائعة، لكن غالبيتهم ضحية للتعليم غير المخطط بشكل سليم، والذي لا تتوافق مخرجاته مع سوق العمل، وكذلك ضحية لأسرهم، وللمجتمع الذي لم ينشئهم على تحمل المسؤولية.
وأشاد بالشباب الذين اتجهوا للعمل في المهن ومحال الخضار والفاكهة وعربات الأطعمة، مؤكداً أنها مهن “شريفة” وستدّر لهم دخلاً كبيراً يساوي أضعاف ما سيتقاضونه من الوظيفة الحكومية.
وحث الشباب على الاتجاه للعمل بقطاعي الجملة والتجزئة، مؤكداً أن هذين القطاعين بإمكانهما استيعاب المليوني سعودي وسعودية العاطلين عن العمل، دون اللجوء للسعودة الإلزامية.
وفق “أخبار 24”.
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