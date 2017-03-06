كرّم أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أمس “الأحد” نحو 200 فلبيني على مبادرتهم بتنظيف الواجهة البحرية لكورنيش محافظة الخبر.
وقدم الجبير شكره وتقديره لأفراد الجالية الفلبينية على مساهمتهم الفعالة التي شهدت استحساناً كبيراً وتفاعلاً كبيراً من المواطنين؛ الذين تداولوا صوراً لهم وهم يقومون بإزالة المخلفات والقاذورات.
وأوضح أن هذا التصرف يعد سلوكاً حضارياً راقياً، معرباً عن أمله أن أن ينعكس على بقية الجاليات المقيمة في المنطقة الشرقية.
من جانبه، تداول رواد مواقع التواصل صورا للكورنيش قبل وبعد التنظيف، مطالبين بإعادة النظر في التعامل مع الحدائق العامة وأماكن التنزه ومعاقبة المخالفين.
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