استغرب عضو مجلس الشورى خليفة الدوسري قيام شركات الاتصالات بحظر بعض التطبيقات، التي قد تؤثر على أرباحها؛ رغم دفع المشترك مبلغ اشتراك الإنترنت كاملاً.
وقال الدوسري إن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تدعم شركات الاتصالات، أكثر من ضمانها لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس اليوم “الإثنين” للتقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي ١٤٣٦ / ١٤٣٧هـ.
من جانبه، طالب عضو المجلس الدكتور خالد العقيل هيئة الاتصالات بالعمل على تحقيق التوازن بين توفير الخدمات والنواحي الصحية والبيئية عند إنشاء أبراج الاتصالات في الأحياء السكنية.وفق “أخبار 24”.
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