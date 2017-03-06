أطاحت شرطة محافظة القريات بالملثم الذي قام بإحراق مركبة بحي حصيدة أثناء وقوفها أمام منزل صاحبها.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الجوف الرائد يزيد النومس، أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة القريات، تمكنت من القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر لتورطه في جريمة حرق المركبة.
وشدد على أن الجهات الأمنية ستكون بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه محاولة العبث بممتلكات المواطن والمقيم.
وكان مقطع فيديو قد التقطته كاميرا مراقبة أظهر شخصاً ملثماً يسكب البنزين على سيارة من نوع “هايلوكس” كانت متوقفة أمام منزل صاحبها بالقريات، ثم أشعل فيها النار، وفر هارباً، فيما أصابت النيران إحدى يديه.
وفق “أخبار 24”.
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