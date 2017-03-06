أيدت محكمة الاستئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزائية بجدة بحق المتهمين بترويج المخدرات داخل سجن بريمان باستخدام طائرة “فانتوم”، والتي تقضي بالسجن 35 عاماً والجلد 3400 جلدة لـ6 متهمين.
كما أيدت محكمة الاستئناف الحكم ببراءة رجلي أمن من منسوبي السجون من تهمة المشاركة في الجريمة، وقضت المحكمة وفقاً لصحيفة “عكاظ”، بإعادة محاكمة اللبناني المتهم ببيع عدد من طائرات الـ”فانتوم” لزعيم العصابة، وذلك بعد أن كان قد صدر ضده حكم بالسجن لـ10 سنوات.
وكانت دائرة القصاص والحدود بالمحكمة الجزائية اكتفت بإصدار الأحكام بالسجن ضد المتهمين لعدم ثبوت الأدلة الثابتة ضدهم بترويج المخدرات، في الوقت الذي طالب فيه المدعي العام بإيقاع عقوبات بالقتل تعزيراً.
وتضمنت الأحكام سجن زعيم العصابة 15 عاماً وجلده 1500 جلدة، فيما تراوحت أحكام البقية بين 3 و8 سنوات والجلد 1900 جلدة، إضافة لمصادرة الطائرة والأجهزة المستخدمة في الجريمة.
يذكر أن القضية بدأت بعد ضبط حراس السجن لطائرة “فانتوم” بعد هبوطها على سطح أحد عنابر السجن، ومثبت عليها كيس به 2000 حبة مخدرة و115 جراماً من الحشيش المخدر، كما تم ضبط حقائب بحوزة المتهمين بها أكثر من 200 ألف ريال وكميات من المواد المخدرة، وتم إيقاف اثنين من منسوبي السجن كانوا مسؤولين عن مفاتيح العنبر الذي عثر به على الطائرة.
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