أصدرت وزارة الصحة قراراً بإلغاء العمل بالوحدات الصحية المدرسية، وإحالة الطلاب لمراجعة مراكز الرعاية الصحية بالأحياء.
وأوضحت الوزارة، وفقا لصحيفة “الرياض” أنه سيتم تحويل الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات إلى مراجعة مراكز الرعاية الصحية الأولية في أحياء مدينة الرياض أو في القرى والمحافظات التابعة لتعليم الرياض.
من جانبه، قال مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون المدرسية حمد الشنيبر إنه بعد الانتهاء من ضم الإدارة العامة للصحة المدرسية والوحدات الصحية لوزارة الصحة، وبناء على توجه وزارة الصحة الجديد فقد صدر توجيه بإغلاق الوحدات الصحية، ويراجع منسوبو التعليم مراكز الرعاية الصحية ويتم اعتماد التقارير الصادرة عنها.
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