عبر الداعية الماليزي “حسين يي”، الذي التقطت عدسات المصورين صورة له وهو يقبل جبين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أثناء زيارته لماليزيا، عن اعتزازه بزيارة الملك ولقائه العلماء والدعاة والمفتين الماليزيين.
وبسؤاله حول أسباب قيامه بتقبيل جبين الملك؛ قال وفقاً لـ”المدينة”: “قبّلت جبين الملك سلمان حين أردت أن أختزل مشاعرنا تجاه رجل هو بمثابة نبراس الثقافة الإسلامية”.
وكشف الشيخ حسين يي أنه التقى الملك سلمان مرة واحدة قبل ذلك؛ عندما قدم للمملكة لأداء مناسك العمرة ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة قبل عامين، مشيراً إلى أن خادم الحرمين ربما لا يتذكره.
وأضاف أنه بعد انتهاء لقاء خادم الحرمين بالعلماء والمفتين الماليزيين، اصطفوا جميعاً لمصافحة الملك سلمان، مبيناً أنه استذكر في تلك اللحظة الأوقات السعيدة التي عاشها بجوار الرسول الكريم في المدينة المنورة، حيث ظل يدرس بالجامعة الإسلامية لمدة 6 سنوات.وفق “أخبار 24”.
وأكد أن الملك سلمان داعم ومشجع للغاية للعمل الدعوي، معتبراً أن لقاءه به أشبه ما يكون بمثابة دفعة أخلاقية له للمضي قدماً.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج