قام معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الاستاذ / عبدالله بن مجدوع القرني ويرافقة سعادة محافظ الخرج الاستاذ / شبيلي بن مجدوع آل مجدوع وسعادة وكيل محافظة الخرج الاستاذ / صقر الدعجاني بتقديم واجب العزاء لمعالي المستشار والمشرف العام على مكتب امير منطقة الرياض الاستاذ / سحمي بن شويمي بن فويز وكافة الاسرة في وفاة الفقيد / عبدالرحمن بن شويمي بن فويز -رحمه الله – وذلك اليوم الاثنين الموافق ١٤٣٨/٦/٧هـ بمنزل الفقيد بمركز الناصفة بالغ عزائهم ومواساتهم في الفقيد سائلين الله ان يتغمده بواسع رحمه ويسكنه فسيح جناته .
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