إيمانا من ادارة ثانوية الملك فهد بأهمية توطين التدريب داخل المدرسة انطلقت الاسبوع الماضي باكورة البرامج التدريبية
النوعية
المعدة لمنسوبي المدرسة في الفترة الصباحية دون التأثير على سير اليوم الدراسي .
حيث قدم البرنامج الاول
الأستاذ عواد بن هريفل العنزي مشرف قسم الموهوبين بعنوان
حل المشكلات بطرق ابداعية
وقدم الثاني الاستاذ محمد الغملاس لمدة يومين بعنوان أساسيات استخدام السبورة الذكية
و بما أن التدريب شريان الإجادة في كل عمل ميداني . تسعى ادارة المدرسة إلى جعل بيئة المدرسة بيئة حاضنة للتدريب الأمر الذي سيكون له الأثر البالغ في بلوغ العملية التدريبية غايتها .
الجدير بالذكر أن هناك لجنة مشكلة من قبل قائد المدرسة الأستاذ عبدالله الشهراني تهدف إلى
المساهمة في دعم مشروع التطوير المهني للمعلمين عن طريق
تجويد برامج التدريب التي تقيمها المدرسة اضافة الى
المشاركة في تحديد الاحتياج التدريبي لمنسوبي المدرسة و
قياس أثر التدريب للمعلمين
حتى يتحقق الإتقان ويصل الجميع إلى مراتب الجودة المبتغاة. لتمكين المعلمين من المهارات التي تجعلهم قادرين على الإفادة من المستحدثات العلمية والتقنية والمعارف التربوية والإدارية و التطويرية وتوظيفها في ممارساتهم التعليمية .
ثانوية الملك فهد
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