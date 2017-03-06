أقام مركز روح الارادة للرعاية النهارية وفريق نحن لكم التطوعي عقد اتفاقية مع اسطبل كرم الخيل وذلك في يوم الاحد الموافق ٦/٦ بالتعاون مع فريق كشفي الخرج وذلك لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة على مهارات ركوب الخيل من الاطفال والشباب.
وقد سبق عقد الاتفاقية اجتماع رئيسة فريق نحن لكم التطوعي أ/ أماني العتيبي والمشرف العام لمركز روح الارادة أ/ خالد القحطاني ومشرفي فريق نحن لكم التطوعي أ/ عبدالرحمن الدريهم أ/ عبدالله الخليفة أ/ عبدالله الرويبعة أ/ محمد القحطاني أ/ محمد العرجاني أ/ عبدالرحيم الشريف وبمشاركة أ/ عبدالله العثمان مشرف اسطبل كرم الخيل أ/ عبدالله الرمثي مشرف فريق كشفي الخرج .
وذلك لدراسة الفكرة وتوضيحها وتوفير احتياجات الموقع من ناحية تدريبية وطبية وغيرها.
وقد تم تحديد يومين لااستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة للتدريب تحت اشراف اعضاء الفريق واعضاء كشفي الخرج كل الشكر لجهودهم ودعمهم لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.
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